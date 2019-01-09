Автоматическая межпланетная станция "Юнона" запечатлела на камеру извержение одного из вулканов на спутнике Юпитера Ио.
Фотографии были сделаны 21 декабря. "Юнона" снималась поверхность Ио больше часа.
Снимок спутника Юпитера Ио в инфракрасном диапазоне, сделанный с помощью инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper)
Астрономы отмечают, что на поверхности спутника находится около 400 действующих вулканов.
NASA
Фотография спутника Юпитера Ио, полученная зондом "Джуно" сразу после вхождения спутника в тень планеты
Juno запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Пять лет спустя зонд вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.
Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.