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Опубликовано фото извержения вулкана на спутнике Юпитера 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: NASA / SwRI/MSSS
Автоматическая межпланетная станция "Юнона" запечатлела на камеру извержение одного из вулканов на спутнике Юпитера Ио.
Фотографии были сделаны 21 декабря. "Юнона" снималась поверхность Ио больше часа.
Снимок спутника Юпитера Ио в инфракрасном диапазоне, сделанный с помощью инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper)
Астрономы отмечают, что на поверхности спутника находится около 400 действующих вулканов.
NASA
Фотография спутника Юпитера Ио, полученная зондом "Джуно" сразу после вхождения спутника в тень планеты
Juno запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года. Пять лет спустя зонд вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера.
Станция сближается с пятой от Солнца планетой один раз в 53 дня.
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Технологии , Катастрофы , Наука и техника , NASA
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