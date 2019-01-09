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Доказано существование другого измерения 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые Уппсальского университета в Швеции раскрыли тайну темной энергии Вселенной. Они продемонстрировали новую модель ее расширения.
Исследование специалистов доказывает существование другого измерения, в которое расширяется Вселенная. Также модель может объяснить природу темной материи. Согласно исследованию, скорость расширения Вселенной все время увеличивается.
По мнению авторов открытия, Вселенная находится на границе, на поверхности гигантского пузыря энергии. Он расширяется во все стороны, и теперь достиг границ своего естественного состояния и ушел в дополнительное измерение, передает Express.
Сам темная материя является концами струн, которые якобы двигают Вселенную. По словам ученых, подобные структуры возможны только в пределах существующей теории струн.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Швеция
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