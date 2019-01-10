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Получены новые загадочные сигналы из космоса 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Dr. Mark A. Garlick; Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics, University of Toronto
Ученые коллаборации CHIME, занимающиеся поиском быстрых радиовсплесков, сообщили о повторной регистрации сигналов от источника FRB 180814. J0422+73. До сих пор было известно только об одном источнике повторяющихся быстрых радиовсплесков. Статья астрофизиков опубликована в журнале Nature.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций. Некоторые ученые утверждают, что такие всплески могут быть результатом катастрофических событий, например, сверхновой. Однако один из источников — FRB 121102, что располагается в карликовой галактике в трех миллиардах световых лет от Земли, — испускает повторяющиеся радиосигналы, чему ученые пока не нашли достоверного объяснения.
Повторяющиеся быстрые радиовсплески не могут быть объяснены катастрофическими явлениями, однако до сих пор не было найдено других источников, подобных FRB 121102, несмотря на тщательные поиски, что делает их чрезвычайно редкими. В июле и августе 2018 года интерферометрический радиотелескоп CHIME (англ. Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) зарегистрировал шесть быстрых радиовсплесков, исходящих от одного и того же источника — FRB 180814. J0422+73. По расчетам, этот объект находится примерно в 1,3 миллиарда световых лет от Земли.
Сигналы по своей частотной структуре и спектральным характеристикам напоминали сигналы от FRB 121102, что указывает на схожий механизм их формирования и одинаковую природу источника.
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