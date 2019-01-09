Астрономы открыли второй повторяющийся «радиосигнал пришельцев»

Канадская обсерватория CHIME нашла сразу 13 новых быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется. Описание этих новых "сигналов инопланетян" и выводы ученых были представлены в журнале Nature.

"До настоящего времени мы знали о существовании лишь одного подобного источника. Открытие второго повторяющегося сигнала говорит о том, что их должно быть много. Их обнаружение и изучение поможет нам раскрыть эту космическую загадку и узнать, откуда берутся эти всплески", — заявила Ингрид Стэйрс (Ingrid Stairs) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, FRB, астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс ( Австралия ).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Все их объединяла одна вещь — чрезвычайно большая мощность и необыкновенно большое расстояния до их источников. Поэтому изначально астрономы предполагали, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.

Два года назад ученые обнаружили, что это не так. Телескоп Паркс зафиксировал повторные вспышки в той точке, где шесть лет назад был зафиксирован один из первых всплесков, FRB 121102. В прошлом году CHIME открыл новый тип подобных сигналов, имевших необычайно низкую частоту. Это сделало "сигналы инопланетян" еще более загадочными и интересными.

Стэйрс и ее коллеги продолжили наблюдения, и летом этого года CHIME удалось найти сразу 13 новых быстрых радиовсплесков на "новой" низкой частоте в 400 мегагерц. Эти наблюдения раскрыли несколько интересных деталей и принесли один большой сюрприз.

Одна из новых вспышек, FRB 180814, открытая канадским телескопом в середине августа прошлого года, оказалась повторяющейся. В последующие два месяца астрономы зафиксировали сразу шесть новых всплесков в этой же точке ночного неба в созвездии Жирафа, где она была зафиксирована впервые.

Как и прочие "радиосигналы инопланетян", она возникла далеко за пределами нашей Галактики, на расстоянии примерно в 1,6 миллиарда световых лет. Необычная "размазанность" этой вспышки и некоторые другие ее особенности указывают на то, что она и часть одиночных FRB-всплесков, открытых CHIME, возникли внутри "савана" сверхновой или рядом с черной дырой.

Несмотря на то, что она была поймана на другой частоте, структура FRB 180814 в целом почти неотличима от того, как выглядит FRB 121102. Стэйрс и ее коллеги и ее коллеги предполагают, что это свидетельствует в пользу схожего происхождения этих загадочных "сигналов пришельцев".

Все эти вспышки, как подчеркивают ученые, были открыты CHIME еще до того, как он был полностью достроен. Они надеются, что полная версия этого телескопа сможет открыть несколько десятков "кузин" FRB 121102 и FRB 180814, и раскроет их природу.