Найдено новое объяснение появлению всего сущего

Ученые Уппсальского Университета ( Швеция ) разработали новую модель Вселенной, согласно которой она представляет собой пузырь, расширяющийся в дополнительном измерении. По словам исследователей, их гипотеза, объединяющая модель Фридмана с теорией струн, позволяет решить загадку темной материи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Модель Фридмана описывает Вселенную, равномерно заполненную веществом, изотропную и расширяющуюся. В новой работе ученые объединили эту концепцию с теорией струн. Сама Вселенная представляет собой поверхность четырехмерной сферы, которая расширяется, а все элементарные частицы в ней представлены в виде струн, передвигающейся по бране, которая представляет собой двухмерную поверхность. В стопке, состоящей из нескольких слипшихся друг с другом D2-бран, поведение струн напоминает свойства протонов, мезонов и глюонов в обычном мире.

Ученые использовали концепцию браны для описания границы перехода ложного вакуума в антидеситтеровском пространстве в истинный вакуум. Антидеситтеровское пространство (АДС) является противоположностью пространства де Ситтера, которое описывает экспоненциально расширяющуюся Вселенную с положительной кривизной, где сумма углов треугольника больше 180 градусов. Ложный вакуум менее стабилен, чем истинный, и такой переход в нашей Вселенной может привести к появлению расширяющегося пузыря истинного вакуума.

Таким образом, заключают космологи, для наблюдателя на поверхности четырехмерной сферы все выглядит так, будто Вселенная расширяется благодаря определенному значению плотности энергии вакуума (космологической постоянной).