Экспортер странностей: японец женился на голограмме

Акихико Кондо объявил о своей свадьбе с девушкой Хацунэ Мику. Одно но: невеста — инновационный проект компании Gatebox

Япония подтвердила статус главного экспортера странностей: теперь в стране женятся на голограммах. Так, 35-летний японец Акихико Кондо провел церемонию бракосочетания с голографическим компаньоном Хацуне Мику. Японский компания Gatebox запустила инновационный проект в 2016 году.

Синеволосой аниме-голограмме 16 лет, ее концерты собирают целые стадионы. В квартире своего нового супруга Мику живет в специальной голографической колбе: когда Кондо приходит домой, она приветствует его, умеет включать и выключать свет, пользоваться поисковиками.

Сам Акихико Кондо рассказал CNN о том, зачем выбрал оригинальную супругу:

«Мику сделала мою жизнь ярче, ведь я живу один. Когда я разговариваю с ней, у меня меняется выражение лица. Она поддерживает меня, она изменила мою жизнь. На нашу свадьбу люди реагировали по-разному. Кто-то поздравлял и желал удачи в супружестве. Другие говорили, что так рождаемость в Японии сократится еще больше. Дело в том, что общество заставляет тебя следовать формуле счастья, которая может не делать тебя счастливым. Я просто хочу, чтобы люди находили для себя то, что им подходит».

Обобщенное название для людей, испытывающих романтические или эротические чувства к машинам — дигисексуалы (от слова digital). Кондо разговаривает со своей голографической супругой как с абсолютно реальным человеком: здоровается, прощается, делится переживаниями.

При этом не обязательно быть дигисексуалом, чтобы общаться с виртуальным ассистентом как с реальным собеседником, а робота-пылесоса воспринимать как домашнего питомца. Некоторые люди, например, говорят «пожалуйста» в разговоре с голосовыми помощниками Siri или «Алиса».