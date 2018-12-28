Российский стартап испытал два новых частных ракетных двигателя

Российский космический стартап "НСТР Ракетные Технологии" разработал и испытал два новых жидкостных ракетных двигателя, часть деталей которых была напечатана на трехмерном принтере. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Насколько мне известно, в России среди частных компаний мы первые, кто провел огневые испытания жидкостного ракетного двигателя, изготовленного с использованием аддитивных технологий", — пояснил Николай Дзись-Войнаровский, генеральный конструктор компании.

Два года назад "НСТР Ракетные Технологии" стали первой российской компанией, успешно разработавшей и испытавшей жидкостный ракетный двигатель. Этот двигатель послужил прототипом для дальнейших разработок стартапа, направленных в сторону создания сверхлегких космических ракет, способных запускать нано— и микроспутники.

В понедельник, как сообщает пресс-служба компании, ее сотрудники провели успешные испытания сразу двух новых устройств, камеры сгорания маршевого двигателя и рулевого двигателя для будущей ракеты. Первая была включена на десять секунд, второй — два раза по четыре секунды.

И та, и другая установка используют уайт-спирит в качестве топлива и закись азота в качестве окислителя. Их смесительные головки были напечатаны на 3D-принтере из сплава кобальта, хрома и молибдена.

Как отмечает Дзись-Войнаровский, оба ЖРД принадлежат к новому поколению двигателей, разработанных компанией в этом году. По сравнению с первой разработкой НСТР РТ, они намного легче.

По этой причине они могут быть применены не только для отработки технологий на испытательном стенде, но и пойти в серию как двигатели метеорологических ракет и сверхлегких космических ракет-носителей, разрабатываемых сейчас в НСТР РТ.

Первый двигатель стартапа охлаждался в результате испарения особого защитного слоя, которым была покрыта его камера сгорания. Новый маршевой двигатель использует более эффективное регенеративное охлаждение. Вдобавок, оба новых ЖРД содержат в себе меньше деталей и изготавливаются с меньшим числом технологических процессов.

После успешного завершения полного цикла испытаний компания опубликует подробные технические характеристики двигателей.