Почему Большой Адронный Коллайдер закрывается на два года

Большой Адронный Коллайдер, крупнейший в мире атомный ускоритель, будет отключен на следующие два года для модернизации. Надеемся, что его способности к поиску частиц станут еще лучше, когда он возобновит работу в 2021 году.

В течение этого двухлетнего периода некоторые части Коллайдера будут подвергаться модернизации. Инжекторы, которые подают частицы в ускоритель, будут изменены, чтобы приспособиться к более мощным пучкам частиц, заявляют в CERN. Линейные ускорители, будут заменены. Другие ускорители на пути к последнему кольцу Коллайдера обновят, как и электрические компоненты. Каждый из детекторов для измерения последствий столкновений частиц будет обновлен, а один из них, LHCb, будет заменен.

Но работа над модернизацией, которая превратит LHC в HL-LHC, или Большой Адронный Коллайдер с высокой четкостью, будет продолжена.

Возможно, вы слышали заявления о том, что в CERN не обнаружили никаких новых частиц со времен бозона «Хиггса». К настоящему времени многие физики надеялись увидеть свидетельство «суперсимметрии», список частиц-партнеров для каждой существующей частицы, что помогло бы объяснить сразу несколько нерешенных физических проблем и возможно приоткрыть тайну темной материи. Но суперсимметрия остается неоткрытой. Теперь физики пытаются найти новые возможности другими способами, ища более редкие результаты столкновений частиц и отклонения от Стандартной модели физики частиц. HL-LHC увеличит частоту столкновений в пять-семь раз, чтобы любые отклонения стали более очевидными.

Снова запустить Большой Адронный Коллайдер планируется в 2021 году, а проект HL-LHC должен начаться в 2025 году.