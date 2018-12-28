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NASA: лучший способ обнаружить инопланетную жизнь — найти внеземные ТЕХНОЛОГИИ 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Исследование NASA показало, что лучший способ обнаружить инопланетную жизнь в других частях Вселенной — это искать «артефакты», такие как спутники, вращающиеся вокруг других планет.
Если мы хотим найти жизнь, которая столь же разумна, как наша цивилизация, то одним из контрольных признаков будет обнаружение «техносигнатур». Это признаки технологий, которые могут включать в себя спутники или радиоволны, испускаемые небесным телом.
В исследовании также говорится, что на нашей планете могут находиться инопланетные артефакты, появившиеся здесь от возможных древних цивилизации на Марсе или Венере.
Исследователи: «Поскольку геологические, палеонтологические и археологические данные настолько неполны, вполне возможно, что сама Земля хранит такие артефакты, хотя, опять же, эта идея часто ассоциируется с ненаучными популярными представлениями и фантастическими историями о посещении инопланетянами, и поэтому к этому нужно подходить осторожно».
Если бы в солнечной системе были обнаружены техносигнатуры, стоило бы подумать, не может ли их происхождение быть межзвездным.
В частности, поскольку Земля является домом для единственного известного разумного вида, способного к межзвездному общению и путешествию на другие планеты (хотя обе технологии продолжают свое развитие). Земля остается единственным известной планетой, пригодной для развития технологической жизни.
«NASA и поиск техносигнатур: отчет семинара по техносигнатурам NASA» добавляет, что эти знаки не могут быть ограничены только планетами, но они могут перемещаться по солнечной системе.
В отчете говорится: «Техносигнатуры в солнечной системе могут быть в форме свободно перемещающихся зондов или структур — проходящих через солнечную систему или расположенных на орбите вокруг Солнца или другого тела — или в виде структур или других признаков технологий на поверхностях планет».
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Технологии , Наука , Наука и техника , NASA
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