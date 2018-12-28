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В России создали очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии 

РИА Новости + ещё 2 42 минуты назад
Фото: пресс-служба "Швабе"
Очки, позволяющие оператору видеть "глазами" робота и управлять им на расстоянии, созданы в России, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" (входит в Ростех) Сергей Попов.
"Я бы сказал, что они уже есть. Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки", — сказал Попов, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я бы сказал, что они уже есть. Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки"
Ранее в "Швабе" сообщали, что такие очки станут частью системы, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом.
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Технологии , Наука и техника , Сергей Попов , Швабе , Ростех , РИА Новости
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