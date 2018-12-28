В России создали очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии

"Я бы сказал, что они уже есть. Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки", — сказал Попов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я бы сказал, что они уже есть. Мы сейчас завершили работу по созданию места оператора для одного из роботизированных комплексов, которое включает как раз такие очки"

Ранее в "Швабе" сообщали, что такие очки станут частью системы, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом.