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В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной 

РИА Новости + ещё 3
Завершено строительство заграждения и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РФ.
"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка (граница с Украиной — ред.)", — сказали в ведомстве.
Планирование и разработка документации начались еще в 2015 году. На сегодня строительство и отладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.
"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", — сказала собеседница агентства.
В частности, на границе установлены два сигнализационных комплекса. Основу первого составляют вибрационные датчики (при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги), основу второго — радиолучевые датчики (включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции).
"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", — сказали в погрануправлении.
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Технологии , Видео , ФСБ , РИА Новости , Республика Крым
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