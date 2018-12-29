Пуски «Союз-2» окажутся трудновыполнимыми

Запуски средних ракет «Союз» с Байконура в 2020 году будут осложнены из-за перегруженности космодрома, на котором останется одна действующая площадка для стартов данных носителей. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«В конце 2019 года из эксплуатации выводится один из двух стартовых комплексов для ракет "Союз" на Байконуре. Соответственно вся нагрузка по пускам "Союзов", которых в 2020 году планируется более полутора десятка, ляжет на оставшийся стартовый комплекс», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в 2020 году на «Союзах» планируется провести пять-семь пусков к МКС, восемь стартов в интересах оператора OneWeb , а также несколько пусков с автоматическими аппаратами.

Также к проблемам источник отнес «ограничения и в монтажно-испытательном корпусе (МИК) на площадке 31, в котором всего одно место для проверок ракеты "Союз-2" и одно место для ее хранения», в результате чего «пропускная способность МИК составляет 15 ракет в год», и низкую пропускную способность места для подготовки к пуску разгонного блока «Фрегат», на работы по которому в МИК отводится два месяца.

В декабре директор по маркетинговым коммуникациям «Главкосмос Пусковые услуги» Мила Савельева заявила, что общий доступный рынок космических аппаратов для «Союза-2» с 2017-го по 2026 год оценивается в 3173 аппарата, что составляет 5,8 миллиарда долларов.