Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Канопусы» раскрыли солнечные батареи 

Вести.Ru 1 час назад
Солнечные батареи спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" ‪раскрылись.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter сообщил, что космические аппараты "Канопус-В" №5 и №6 взяты на управление, параметры телеметрии в допуске. Он отметил, что российская группировка дистанционного зондирования Земли расширила свои возможности.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Канопусами" и с 26 иностранными малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 05:07 по московскому времени. Фрагменты ступени ракеты уже найдены на севере Амурской области.
"Канопусы" будут вести мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Они позволяют обнаружить пожар площадью 25 квадратных метров, сообщили ТАСС в МЧС России.
Вести.Ru: последние новости
"Канопусы" раскрыли солнечные батареи Ракета "Союз 2.1а" вывела на орбиту российские "Канопусы-В" Умер русский голос звезд Голливуда
Технологии , Видео , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , МЧС , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам18
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»556
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»8
Границу России с Украиной усилили БТР27
Видео
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
01:37
На натовском корабле бунт?
Европа Армия
00:09
Башаров избил новую жену
Шоу-бизнес
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение