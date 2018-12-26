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Эрдоган пообещал вывести Турцию на передовые рубежи в исследовании космоса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал историческим шагом создание в стране космического агентства, добавив, что это выведет ее на передовые позиции в сфере исследования космоса и технологий.
"У нас в стране создано космическое агентство. Это исторический шаг, нами достигнута еще одна цель. Агентство позволит нам выйти на передовые позиции в сфере космических исследований и технологий. Наша цель — превратить Турцию в центр притяжения для всех ученых. Научно-исследовательские и проектные центры, созданные практически во всех частях Турции, являются конкретным примером этих усилий", — сказал Эрдоган на церемонии вручения наград ученым в Анкаре.
Указ Эрдогана о создании космического агентства, опубликованный в середине декабря, определил устав и полномочия нового органа. Космическое агентство Турции будет обладать собственным бюджетом и действовать самостоятельно в административных и финансовых вопросах. Агентство будет ответственно за разработку и реализацию Национальной космической программы Турции. Космическое агентство Турции будет отвечать за развитие аэрокосмической промышленности, вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.
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Технологии , Ближний Восток , Наука , Наука и техника , Роскосмос , Турция
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