Зонд New Horizons готов к встрече с «предтечей Плутона», заявили в НАСА

Межпланетная станция New Horizons официально приступила к изучению карликовой планеты Ультима Туле, начав исполнять набор команд, который выведет ее на траекторию сближения с этим небесным телом, сообщил Алан Стерн, руководитель миссии.

"Мы только что получили сигнал о том, что New Horizons приступил к исполнению программы полета, записанной в его память в прошлые недели. Можно сказать, что изучение Ультимы Туле уже официально началось", — заявил ученый.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно 97% пути до своей следующей цели, карликовой планеты Ультима Туле (2014 MU69), чьей орбиты он достигнет в канун Нового Года. Он находится на расстоянии в 7 миллионов километров от "предтечи Плутона", что всего в 15 раз больше дистанции между Землей и Луной.

Предварительные наблюдения за этим объектом, как отмечал Стерн неделю назад, не помогли ученым понять, как он выглядит и чем он на самом деле является, что вынуждает НАСА действовать крайне осторожно.

С другой стороны, последние снимки окрестностей Ультимы Туле показывают, что рядом с "предтечей Плутона" вряд ли присутствуют кольца из пыли, "рои" астероидов и прочие мелкие объекты.

По этой причине Стерн и его команда приняли решение остаться на траектории максимального сближения с 2014 MU69, благодаря которой зонд подойдет на рекордно малое расстояние к карликовой планете — около 3500 километров.

Несмотря на то, что программа ведения исследований уже была запущена, пилоты миссии могут поменять ее в любой момент времени для того, чтобы защитить зонд от микроастероидов и других источников опасности, если они появятся на свежих фотографиях с камер New Horizons.

Последняя подобная корректировка траектории полета может быть осуществлена примерно за 17 часов до начала сближения с 2014 MU69. После этого зонд развернется, направляя инструменты в сторону Ультимы Туле, и связь с Землей будет временно прервана.

По текущим оценкам специалистов НАСА, New Horizons прибудет к "предтече Плутона" в первый день нового года, примерно в 8 утра по московскому времени. Как отмечают пилоты миссии, встреча зонда и планеты произойдет примерно на пять секунд раньше ожидаемого из-за последнего маневра по коррекции траектории, который аппарат успешно выполнил в прошлый вторник.

Первые данные и снимки, как ожидают ученые, зонд отправит на Землю в ночь с первого на второе января. Полная передача всех результатов наблюдений, как предполагают исследователи, займет еще примерно полтора года.