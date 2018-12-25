Жизнь после крипты

Падение на криптовалютном рынке может сослужить добрую службу технологии, которая находится «под капотом» у любой криптовалюты — блокчейну. За последние пару лет о блокчейне не говорил только ленивый: президент Сбербанка Герман Греф не уставал повторять, что еще пара лет, и блокчейн полностью перевернет мир. Мы то и дело слышали истории, как блокчейн встроили там и использовали тут. Но только теперь, спустя год после начала «отлива» на рынке криптовалют, как говорил Уоррен Баффет , мы можем «выяснить, кто купается голышом». Волна хайпа схлынула, унеся с собой мутную пену вороха криптооптимистов, и это здорово.

Что в промежуточном итоге? Оказалось, что спрос на криптовалюты был инвестиционным, а не потребительским: никто по-прежнему не хочет платить ими за товары или услуги — люди накупили биткоинов в надежде на быстрое обогащение, а теперь, когда цены упали, смотрят на все, что связано с криптовалютами с болезненным недоверием. Само слово «блокчейн» стало чуть ли не ругательным. Люди, продолжающиеся заниматься разработкой технологии, предпочитают называть ее «распределенными реестрами данных». Именно так она, например, стыдливо называется в программе Цифровая экономика, после чего в скобочках поясняется: (блокчейн).

В первую очередь — технология

Блокчейн — технология сбора, хранения и обмена данными, основанная на принципах децентрализации и гарантированной неизменности данных, попавших в систему. Как звенья в цепочке цепляются друг за друга, так в блокчейн-системах каждый новый блок информации содержит в себе свернутую до хэш-суммы информацию о предыдущем блоке — если кто-то захочет изменить уже записанные в блокчейн данные, то изменится хэш-сумма блока. Система заметит нарушение и восстановит первоначальные данные из копий блокчейна с других узлов — ведь в блокчейне информация хранится сразу на многих узлах сети, которые могут находиться в разных концах света.

За последний год СМИ регулярно рапортовали об успешном запуске различных государственных или корпоративных систем на блокчейне, однако все это были пилотные проекты, ни один из них так и не стал серийным. Возможно, одной из главных проблем для этих решений оказывалось то, что за основу для проектов брались публичные блокчейн-платформы.

Дело в том, что многие крупные предприятия и государственные ведомства, пытаясь применить блокчейн-технологии в своих системах, столкнулись с двумя большими проблемами: масштабируемости и безопасности. Скорость работы существующих платформ при увеличении размеров сети становилась чрезмерно медленной. Для бизнеса такие скорости оказались неприемлемыми. Кроме того, открытый характер распределенной сети подразумевал, что данные в блокчейне доступны всем его пользователям, что недопустимо в крупных корпоративных сетях.

Стало понятно, что для систем корпоративного уровня нужно строить платформы, работающие на других принципах, нежели существующие открытые платформы. И тот, кто первым выйдет на этот рынок, тот и станет законодателем мод на ближайшие годы.

В США эту нишу сегодня пытается занять IBM со своей системой Hyperledger Fabric, входящей в куст систем Hyperledger, поддерживаемых ассоциацией, основанной в 2013 году Linux Foundation. В ассоциацию входит множество крупных западных технологических компаний — помимо IBM, это SAP, Oracle Cisco и так далее. Но IBM со своей системой пытается пока начать работу с американского рынка, на европейском же и китайском рынках блокчейн-систем для корпораций пока относительно свободно.

Пионер российского происхождения

Эту нишу в новом 2019 году, судя по всему, попытается занять компания Vostok, основанная россиянином Александром Ивановым . По заявлению компании, объявившей на прошлой неделе о привлечении финансирования в 120 миллионов долларов от пула частных и институциональных инвесторов, она будет строить блокчейн-платформу Vostok.

Платформа будет основана на технологиях Waves — еще одного детища Александра Иванова, являющегося публичной блокчейн-платформой. Чтобы решить проблемы масштабируемости и безопасности, платформа Waves будет доработана до комбинации централизованных и распределенных систем. В результате, если в Waves количество транзакций может достигать 1000 в секунду (что и так быстрее всех публичных блокчейнов в мире), то Vostok сможет проводить в секунду до 10 тысяч транзакций, а это уже достаточная мощность для создания на ее базе серьезных корпоративных систем.

При этом в Vostok заявляют, что планирует решать не только технологическую, но и организационную проблему, связанную с блокчейном. Дело в том, что существующие системные интеграторы плохо работают с распределенными системами. Поэтому Vostok создаст системного интегратора, который возьмет на себя внедрение технологической платформы Vostok в информационные системы предприятий-партнеров и заинтересованных государственных институтов. При этом будет использована инновационная сервисная модель обслуживания, когда инфраструктура предоставляется партнеру бесплатно, а плата взимается за ее обслуживание. Это позволит упростить переход компаний и госорганов на хранение данных в блокчейн-платформе Vostok.

Как говорит Александр Иванов, Vostok планирует занимать свободные ниши, а потому сосредоточиться на европейском и азиатском рынках, а также на России, где у компании уже есть предварительные договоренности о реализации проектов с крупнейшими компаниями в разных областях. Так, со Сбербанком Vostok реализует проект перевода электронных цифровых подписей в блокчейн-среду, что даст системе более высокий уровень защиты. Со Внешэкономбанком Vostok работает в области ипотеки: прорабатывается архитектура для реализации решения «Электронные закладные» для перевода закладных на блокчейн и подключения депозитариев, а также архитектура для реализации решения «Биллинг». Проект Vostok с Трансмашхолдингом должен будет обеспечить верификацию и распределенное хранение системы сбора и анализа данных о состоянии локомотивного парка. Ведутся переговоры и о сотрудничестве Vostok с крупными игроками на рынках Европы, Китая и Сингапура.

Старт сети Vostok должен произойти в первой половине 2019 года. Если компания достигнет своих целей, то в России может появиться крупный международный игрок в области самых что ни на есть передовых технологий, конкурирующий с такими гигантами как IBM. И что отдельно не может не радовать, игрок этот — частная компания, никак не связанная с государством.