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Российские города подключат к «бесперебойникам» 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
В январе 2019 года в Новосибирске будет запущено первое в России производство источников бесперебойного питания, благодаря которым повысится эффективность электроснабжения целых городов: накопители обеспечат резервную мощность во время отключений тока и снизят нагрузку на электросети, а также оборудование ТЭЦ и ГЭС.
Первый российский накопитель электроэнергии большой мощности в начале нынешнего года презентовали Новосибирский государственный технический университет, выступивший разработчиком, и дочернее предприятие компании «Системы постоянного тока». Накопители разработаны на кафедре электроники и электротехники НГТУ. Суть разработки заключается в создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать электроэнергию в период её избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Пока разработаны два накопителя: СНЭ-1 мощностью 100-500 КВт и СНЭ-2 мощностью 2-32 МВт. Накопитель в два мегаватта может в течение часа обеспечивать током населенный пункт среднего размера, а устройство в 32 МВт — небольшой город.
Разработанные накопители повысят эффективность и надёжность в электроснабжении потребителей, а также улучшат качество электроэнергии, что позволит снизить износ электросетей и электрооборудования. Другая проблема, которую позволит решить накопитель, это обеспечение дополнительной электроэнергией во время пикового потребления. Накопитель снизит износ сетей за счёт того, что аккумулирует энергию ночью и потом отдаёт её во время пикового потребления, что позволит эксплуатировать в более щадящем режиме оборудование энергогенерирующих станций.
В январе откроется опытно-промышленный участок по выпуску «бесперебойников», который выполнит первые три заказа. Накопители такой мощности в России ещё не производили, а в мире их выпускают лишь несколько производителей. В числе первых заказчиков — предприятия нефтегазовой отрасли, в то время как основными потребителями накопителей в зарубежных странах являются домохозяйства и муниципалитеты, на которые приходится до 80% продаж. Всего в производстве накопителей могут быть задействованы около двадцати местных предприятий, которые поставят до 95% комплектующих. Пока инженерам не удалось заменить только импортные контроллеры.
Российская разработка существенно дешевле зарубежных аналогов: накопитель СНЭ-1 оценивается примерно в 10 миллионов рублей. В НГТУ планируют увеличить мощность своих накопителей благодаря использованию высоковольтных полупроводниковых преобразователей и уже начинают работать над преобразователем высоких напряжений энергии.
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Технологии , Наука и техника , Новосибирск
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