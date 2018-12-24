Власти Австралии в 2019 году ужесточат контроль за использованием дронов

Власти Австралии с января 2019 года введут новые методы мониторинга за беспилотными летающими аппаратами (БПЛА) и ужесточат контроль безопасности в ответ на опасения в обществе по поводу их использования. Об этом в понедельник сообщила газета The Australian.

"Быстрое развитие технологий и возможностей беспилотников в сочетании с их доступностью создало необходимость новых мер контроля за их использованием", — пояснил изданию представитель Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии (CASA) Питер Гибсон.

Они позволят устанавливать серийный номер беспилотника, а также определять местонахождение оператора дрона. С нового года владельцам БПЛА предстоит пройти обязательную регистрацию после сдачи экзамена в режиме онлайн.

"Мы получим возможность видеть, какие типы беспилотников используются, где, как часто и, конечно, определить, используются ли они должным образом", — сказал Гибсон.

Решение об ужесточении мер в отношении использования беспилотников в Австралии, по его словам, было принято еще до инцидента в лондонском аэропорту Гатвик. Работа аэропорта в декабре несколько раз приостанавливалась из-за полетов БПЛА, что создало большие неудобства для более 100 тыс. пассажиров. Британская полиция не квалифицировала эти инциденты как террористические.