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Новый рой микроботов действует как единый организм 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: popmech.ru
Новый рой автономных роботов может работать как единый организм, создающих любые структуры и формы без надзора оператора!
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Robotics, новые микроботы подобны клеткам человеческого тела — они точно так же автоматически концентрируются в одном месте и взаимодействуют, обмениваясь сигналами друг с другом. Исследователи надеются, что уже в ближайшем будущем именно подобные «роевые» системы ботов смогут приносить человечеству практическую пользу: строить мосты, разбирать завалы, исследовать труднодоступные места и многое, многое другое.
Организация Swarm Organ, базирующаяся в Европейской лаборатории молекулярной биологии в Барселоне, поставила свой целью создать роботов, которые действовали бы как биологические клеточные структуры. Но если наши клетки «общаются», выделяя химические вещества в межклеточное пространство, то роботы используют для этих целей инфракрасные сигналы — уловить их можно лишь на расстоянии не более 10 см от источника.
В частности, передаваемая информация содержит данные о том, сколько морфогена содержит тот или иной робот. Морфоген — это виртуальные аналог сигнальных биомолекул, то есть не какие-то физические частицы, а универсальные коды. У каждого отдельного бота роя свой набор морфогена, который и отличает его от собратьев. В качестве эксперимента рою поручили самостоятельно разыскать так называемые «пятна Тьюринга» — области с высокой концентрацией морфогена. Таким образом, роботы, у которых эта виртуальная величина была наибольшей, стали своего рода маяками, вокруг которых роились все остальные.
В результате боты создали несколько интересных форма и необычных структур. Конечно, не обошлось и без ошибок (ведь для их выявления и устраивают подобные испытания) — к примеру, роботы часто не могли сориентировать в физическом пространстве так же хорошо и слаженно, как их 3D-модели во время компьютерной симуляции. Впрочем, если ученые продолжат свою работу, то еще через несколько лет целые колонии ботов смогут трудиться на благо человечества подобно огромной электромеханической колонии муравьев.
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Технологии , Наука и техника
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