Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA предупредило о приближении к Земле «праздничного» астероида 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Фото: NASA / JPL-Caltech / GSSR / NSF / GBO
NASA опубликовало фото астероида необычной формы, приближающегося к Земле.
Ученые отмечают, что 2003 SD220 внешне напоминает фигуру бегемота, плывущего по реке. В NASA астероид назвали "праздничным", поскольку он появился незадолго до католического Рождества.
Длина космического тела составляет не менее 1,6 километра. Из-за крупного размера он классифицируется как "потенциально опасный", однако в NASA полагают, что в ближайшем будущем он не представляет угрозы.
По данным специалистов, за последние 400 лет 2003 SD220 приблизился к планете на 2,9 миллиона километров. В следующий раз космический объект можно будет рассмотреть на таком расстоянии только в 2070 году.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Технологии , Наука , Наука и техника , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США143
Европу призвали к «энергетической революции» против России269
Решена судьба арестованных в России украинских моряков688
Новый виток: США вновь обвиняют Россию93
В российских школах появятся две новые должности65
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
04:52
Предсказано место нового «керченского инцидента»
В мире Конфликты
00:30
Европу призвали к «энергетической революции» против России
В мире Европа
03:31
Нервный срыв Трампа привел к шатдауну в США
В мире США
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
05:53
Король и Шнур: что произошло на «Голосе»
Шоу-бизнес Статьи
00:11
Порошенко высмеяли за «присвоение» Ан-225
Оружие Армия
01:57
Названы сроки вступления Украины в ЕС
Украина В мире
02:26
США заплатят Украине за инцидент в Керченском проливе
В мире
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение