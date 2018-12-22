Китайский спутник «Хунъюнь» успешно вышел на орбиту

Запуск первого спутника для проекта «Хунъюнь» прошёл успешно. Аппарату удалось выйти на заданную орбиту.

По данным CGTN, запуск прошёл на космодроме «Цзюцюань» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-11».

С помощью данного спутника учёные хотят проверить низкоорбитальную широкополосную технологию связи группы спутников, которая предусмотрена проектом.