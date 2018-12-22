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Китайский спутник «Хунъюнь» успешно вышел на орбиту 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Запуск первого спутника для проекта «Хунъюнь» прошёл успешно. Аппарату удалось выйти на заданную орбиту.
По данным CGTN, запуск прошёл на космодроме «Цзюцюань» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-11».
С помощью данного спутника учёные хотят проверить низкоорбитальную широкополосную технологию связи группы спутников, которая предусмотрена проектом.
Как писал News.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета-носитель «Протон-М» вывела на орбиту российский военный спутник. По его словам, космический аппарат взят Министерством обороны на управление.
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Технологии , Дмитрий Рогозин , Министерство обороны , Роскосмос
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