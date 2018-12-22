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Ракета «Протон» вывела на орбиту российский спутник 

RT на русском + ещё 1 53 минуты назад
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» вывела на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства. Все предстартовые операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме.
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Технологии , Видео , Наука и техника , Министерство обороны
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