Ракету «Союз-2» вывезли на стартовый стол для четвертого пуска с Восточного

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с российскими спутниками "Канопус-В" номер 5 и 6 и с иностранными космическими аппаратами после сборки в монтажно-испытательном корпусе вывезли и установили на стартовом комплексе космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости с космодрома.

Сборка ракеты была завершена 20 декабря. Пуск с Восточного намечается на 27 декабря в 05.07 мск. Это будет четвертый старт с данного космодрома. Носитель выведет на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Помимо того, в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" будут запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Это японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и 8 американских Lemur.

Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" — номер 3 и 4. На орбите также работает "Канопус-В" № 1, запущенный в 2012 году с космодрома Байконур и спутник БКА ("Белорусский космический аппарат"), имеющий аналогичные конструкцию и назначение, а также "Канопус-В-ИК" с инфракрасной камерой.

Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких космических аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.

В прошлом году запуск с Восточного спутника "Метеор-М" номер 2.1 завершился аварией из-за неправильно заложенного азимута полета разгонного блока.

В следующем году с Восточного планируется провести один запуск — космического аппарата "Метеор-М" номер 2.2.