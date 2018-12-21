Ученые смоделировали посадку российского модуля в атмосфере Марса

"Проведен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных и сделан прогноз аэродинамических характеристик десантного модуля ДМ-20 в условиях натурного полета в атмосфере Марса", — рассказал Сыпало.

По его словам, работы выполнялись по договору с НПО им. Лавочкина — производителем десантного модуля и в рамках сотрудничества с Европейским космическим агентством . Главная цель работы — экспериментальное определение аэродинамических характеристик и распределения теплового потока по поверхности десантного модуля при гиперзвуковых скоростях для расчетов траектории спуска десантного модуля в атмосфере Марса.

Для выполнения поставленных задач в ЦАГИ были спроектированы и изготовлены весовая и тепловая модели десантного модуля и проведены их испытания в аэродинамической трубе с разными числами Маха (скорость звука) и при разных углах атаки, сообщил Сыпало.

Ранее сообщалось, что старт миссии назначен на 25 июля 2020 года, а посадка на Марсе — на март 2021 года. Высадка планируется на равнине Оксиа.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества России и Евросоюза проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и разбившегося посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").

ExoMars-2020 — второй этап миссии ЕxoМars. Он будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора.