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Ученые смоделировали посадку российского модуля в атмосфере Марса 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Fotolia / Straky
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) рассчитал параметры гиперзвукового спуска в атмосфере Марса российского десантного модуля совместной с Европой миссии "ЭкзоМарс-2020", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Института, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
"Проведен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных и сделан прогноз аэродинамических характеристик десантного модуля ДМ-20 в условиях натурного полета в атмосфере Марса", — рассказал Сыпало.
По его словам, работы выполнялись по договору с НПО им. Лавочкина — производителем десантного модуля и в рамках сотрудничества с Европейским космическим агентством. Главная цель работы — экспериментальное определение аэродинамических характеристик и распределения теплового потока по поверхности десантного модуля при гиперзвуковых скоростях для расчетов траектории спуска десантного модуля в атмосфере Марса.
Для выполнения поставленных задач в ЦАГИ были спроектированы и изготовлены весовая и тепловая модели десантного модуля и проведены их испытания в аэродинамической трубе с разными числами Маха (скорость звука) и при разных углах атаки, сообщил Сыпало.
Ранее сообщалось, что старт миссии назначен на 25 июля 2020 года, а посадка на Марсе — на март 2021 года. Высадка планируется на равнине Оксиа.
ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества России и Евросоюза проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и разбившегося посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли").
ExoMars-2020 — второй этап миссии ЕxoМars. Он будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора.
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Технологии , Наука и техника , ЦАГИ , ЕС , РАН , НПО им. С.А. Лавочкина , Европейское космическое агентство , РИА Новости
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