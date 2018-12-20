Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в Центре управления полётами.
На борту находятся Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серена Ауньон-Чансельор.
В 04:55 «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС. Россиянин получил символический ключ от станции из рук немца Александра Герста.
На станции в настоящее время также находятся канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.