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Пилотируемый корабль «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в Центре управления полётами.
На борту находятся Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серена Ауньон-Чансельор.
В 04:55 «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС. Россиянин получил символический ключ от станции из рук немца Александра Герста.
На станции в настоящее время также находятся канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.
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