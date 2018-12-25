В NASA намерены продолжать отправлять астронавтов к МКС на «Союзах» после 2019 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) хотело бы отправлять своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских "Союзах" и после того, как Соединенные Штаты будут в состоянии делать это при помощи собственных пилотируемых космических аппаратов. Об этом сообщило во вторник специализированное издание Space.com.

При этом, как рассказала порталу официальный представитель американского космического ведомства Стэфани Ширхольц, в NASA хотели бы отправлять российских космонавтов к МКС на своих аппаратах, когда они пройдут все необходимые испытания. " [Руководитель департамента пилотируемых полетов NASA] Уильям Герстенмайер и высшее руководство NASA обозначили свое намерение [продолжать] отправлять американских членов экипажа [МКС] на "Союзах" после 2019 года, а россиян — на американских пилотируемых кораблях", — отметила она.

Ширхольц при этом объяснила, что запуск и американских, и российских кораблей одновременно — то есть, американцы на американских кораблях, а россияне на "Союзах" — будет совершенно нецелесообразен как минимум из-за того, что на МКС существуют два основных сегмента — российский и американский — которые требуют поставки модулей как из одной, так и из другой страны. В этой связи, по словам представителя NASA, наилучшим вариантом будет всегда составлять экипажи МКС из американцев и россиян.

"Замысел здесь заключается в том, чтобы продолжить отправку смешанных экипажей к МКС", — приводит ее слова Space.com.

После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов — с помощью российских "Союзов". В феврале прошлого года американское космическое ведомство заключило соглашение с Boeing , позволяющее получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах.

В сентябре директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС , что отправка астронавтов NASA российскими кораблями "Союз" после завершения в 2019 году текущего контракта возможна. Он отметил, что по следующему контракту "ничего конкретного пока нет" и напомнил, что предыдущие контракты Роскосмоса и NASA также неоднократно заканчивались, однако к ним делали дополнения и стороны продолжали совместную работу на МКС.