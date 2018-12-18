В Японии робот поработал охранником на станции железной дороги

Робот с искусственным интеллектом поработал охранником на станции железной дороги Seibu в Японии , сообщила РИА Новости представитель компании Маки Сонэ.

"Решение о тестировании робота с искусственны интеллектом было принято в связи с подготовкой к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года. В это время возрастет число иностранных туристов, а также и число пассажиров на городской железной дороге Seibu. Встал вопрос о повышении безопасности на станции, а также для снижения нагрузки на сотрудников. Для решения этих задач и было начато тестирование", — сообщила Сонэ.

В функции робота, который курсирует по станции, входит оповещение сотрудников, если он заметит, что кому-то из пассажиров стало плохо и он присел, опускается на пол или падает.

"На станции много колонн, из-за которых сотрудники станции могут не заметить чего-то. Робот должен как можно скорее увидеть происходящее и сообщить сотрудникам. Кроме того, он сообщает, если заметил на станции оставленные вещи", — добавила представитель железнодорожной компании.

Таким образом, сотрудники станции избавлены от необходимости многократно обходить ее территорию с тем, чтобы проверить, нет ли где-нибудь оставленных вещей или подозрительных предметов.

Сейчас результаты эксперимента находятся в обработке, после чего будет принято решение о целесообразности приема робота на работу.