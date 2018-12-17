СМИ: госкомпании перейдут на отечественный софт

До 2021 все российские госкомпании должны перейти на отечественной программное обеспечение — такую задачу перед ними поставил министр финансов РФ Антон Силуанов . План по переходу должен быть готов в течение двух ближайших месяцев.

Импортозамещение по-русски

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов подписал директиву, согласно которой все государственные компании обязаны отказаться от иностранного программного обеспечения (ПО) и перейти на отечественный софт. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальный документ.

Эта директива коснется тех компаний, в которых государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров. Представитель Силуанова Андрей Лавров подтвердил изданию факт подписания документа.

Согласно ему, в течение десяти дней после его получения госкомпании обязаны созвать совет директоров, чтобы одобрить директиву, а после, в течение двух ближайших месяцев, разработать план по переходу на российское ПО к 2021 году — его доля должна составлять не менее 50%.

«После одобрения на совете директоров госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода до 2021 года преимущественно на российский софт, гласит директива: конкретные действия и сроки поэтапного импортозамещения, бюджеты, KPI, ответственного за переход», — сообщает издание.

Кроме того, эта инициатива затронет и дочерние компании, принадлежащие госкорпорациям.

Сообщается, что впервые директиву об импортозамещении иностранного программного обеспечения в июле 2016 года выпустил Игорь Шувалов , который тогда занимал пост первого зампреда правительства РФ

До этого с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин , который предложил государственным компаниям начать постепенный переход на российский софт в качестве рекомендации.

«Может быть, в первом полугодии текущего года [предлагать госкомпаниям переходить на российское ПО] как рекомендацию, а во втором пускай уже переходят», — предложил глава России.

Спустя год Путин порекомендовал переключиться на отечественный софт и IT-компаниям из-за рисков безопасности. Тогда, на встрече главы государства с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края выяснилось, что доля отечественного ПО при выпуске ими высокотехнологичной продукции составляет около 30%.

«Надо стараться своих [программистов] «подтаскивать». По поводу безопасности есть вещи критически важные для государства, для жизнеобеспечения отдельных отраслей и регионов. И если вы будете все время в таком же объеме таскать и железо, и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится», — сказал Путин.

Отечественного не хватает

Летом 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обязать производителей смартфонов устанавливать на них отечественные аналоги популярных мобильных приложений. Источником этой информации стала некая «дорожная карта», которая была разработана из-за многочисленных жалоб граждан — на гаджетах зачастую предустановлены многочисленные приложения, которые невозможно удалить вручную.

В ФАС считают, что закон поможет пользователям самим выбирать приложения, а также заменять их другими по собственному желанию.

Кроме того, документ обяжет производителей техники обеспечить возможность удаления любых приложений, кроме сервисных. Если инициатива будет принята, то ее реализация состоится уже в апреле будущего года.