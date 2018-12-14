Обнаружена быстро погибающая планета

Астрономы Университета Джонса Хопкинса ( США ) обнаружили экзопланету GJ 3470b размером с Нептун, которая находится слишком близко к родительской звезде и испаряется с рекордной скоростью. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

GJ 3470b находится на расстоянии 96 световых лет от Земли и вращается вокруг красной карликовой звезды. Ее нашли в рамках исследовательской программы Panchromatic Comparative Exoplanet Treasury (PanCET), целью которой является наблюдение атмосферы экзопланет в ультрафиолетовых, оптических и инфракрасных лучах. С помощью Hubble Space Telescope астрономы обнаружили, что GJ 3470b потеряла значительную часть атмосферы и продолжает терять ее в сто раз быстрее, чем другая подобная планета — GJ 436b.

Экзопланеты класса горячий нептун встречаются реже, чем горячие юпитеры, скалистые планеты и суперземли. Считается, что это связано с тем, что эти небесные тела образуются слишком близко к звезде, что приводит к испарению атмосферы. В результате от такой планеты остается только ядро. Небольшая плотность GJ 3470b делает ее неспособной удержать нагретую атмосферу. Значительные объемы газа улетучились всего лишь за два миллиарда лет, в то время как GJ 436b медленно испаряется 4-8 миллиарда лет. Это связано с более сильной радиацией, испускаемой родительской звездой.

По оценкам, GJ 3470b потеряла уже 35 процентов своей массы, а полностью процесс испарения завершится через несколько миллиардов лет.