Интернет дорожает

«Кто-то из игроков поднимет с января цены, кто-то до марта продержится», — прогнозирует аналитик Эльдар Муртазин . По его словам, рост цен составит 10-20%

Московские провайдеры поднимают цены на интернет. Один из старейших столичных провайдеров RiNet с нового года поднимет цены на 5% из-за «пакета Яровой» и роста НДС.

Цены изменились и у крупнейшего в Москве провайдера МГТС, пишет «Коммерсантъ». Но там это объясняют повышением скорости интернета. Повышение цен на интернет неизбежно, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

«Повышение цен на услуги проводных операторов связи в России связано с несколькими причинами. Первая — это новая ставка НДС, которая действует с 1 января 2019 года. Но также необходимость выполнять пакет поправок к [закону] Яровой-Озерова, к закону о связи, которые для проводных операторов несут большие затраты, чем для беспроводных, то есть для мобильных. Для них в структуре расходов это действительно весомая величина, им негде взять деньги кроме как с абонентов. Мы наблюдаем рост цен, который начался уже сегодня. Кто-то из игроков поднимет с января цены, кто-то до марта продержится. Некоторые крупные компании смогут даже дотерпеть до лета, но рост цен составит от 10% до 20%».

По оценке «ТМТ Консалтинг», столичный рынок широкополосного доступа в интернет составляет почти 4,5 млн абонентов. По данным компании, МГТС занимает более 34% рынка, RiNet — не более 1%.

Состояние рынка подталкивает игроков к повышению цен, говорит управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов

«Это неизбежность, экономика диктует такие требования, и к этому необходимо быть готовыми. Мы привыкли к тому, что отрасль связи была чуть ли не единственной, где цены исторически всегда снижались. Отрасль развивалась, клиентов становилось все больше, операторы могли снижать цены за счет того, что те же самые услуги продавали все более массовому заказчику, так скажем. Сейчас рынки, в том числе рынки интернет-доступа насыщены практически во всех регионах страны. Соответственно, для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, а операторам нужно развиваться и заменять оборудование, они вынуждены идти на такие вот шаги. Но при этом надо отметить, что повышение в большинстве случаев не очень высокое, оно составляет где-то в пределах 5-10%».

Остальные московские провайдеры о росте цен пока не объявляют. В регионах повышение цен за интернет началось еще в мае. О росте цен на 8-10% предупреждали петербургский «Комфортел» и пермский «Дом.ru». По так называемому закону Яровой с 1 июля этого года операторы должны хранить все телефонные разговоры, сообщения, изображения, звуки и видеозаписи пользователей в течение шести месяцев.