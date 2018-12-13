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В Ярославле напечатают церковь на 3D-принтере 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Ярославская компания, выпускающая строительные 3D-принтеры, приступила к печати часовни.
В компании сообщили, что постройка будет высотой более трех метров и весом около 5 — 6 тонн. Установят ее в Ростовском районе.
— У нас есть партнерские отношения с одним архитектурным бюро, которое специализируется на проектах храмов. Часовню мы делаем по их заказу, — рассказал заместитель директора ярославской компании — производителя строительных 3D-принтеров Евгений Тарбеев.
По словам представителя компании, вся часовня, включая купол, изготовлена в цехе контрактной печати из прочного и устойчивого к температурным изменениям бетона.
— Мы ее печатали по частям и будем собирать на месте, — уточнил Евгений Тарбеев. — Отшлифуем, покрасим и отвезем к месту установки.
На предприятии подчеркнули, что технология, примененная при изготовлении часовни, — достаточно бюджетная, и стоимость всего объекта составила 15 тысяч рублей.
Напомним, эта же ярославская компания в 2017 году построила под Ярославлем первый в Европе жилой 3D-дом. Сегодня ярославские строительные 3D-принтеры работают уже в восьми странах мира. Недавно компания заключила контракт о поставке оборудования в Южную Корею.
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