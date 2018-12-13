Япония планирует вызвать искусственный «звездный дождь»

Япония собирается запустить в январе спутник, чтобы с его помощью впервые в мире вызвать искусственный "звездный дождь", сообщила в четверг занятая в этом развлекательном проекте частная токийская компания ALE.

Как говорится в пресс-релизе компании, спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Эпсилон-4" японского космического агентства JAXA, а "звездный дождь" смогут наблюдать весной 2020 года шесть миллионов человек в окрестностях Хиросимы в радиусе 200 километров.

В спутник будут загружены 400 металлических шариков, которые при вхождении в плотные слои атмосферы будут сгорать на высоте 60 километров над землей и вызовут эффект метеоров. Каждый шарик в диаметре не превышает одного сантиметра.

Сам спутник будет находиться на расстоянии 400 километров от Земли.

Как утверждает компания ALE, никакого вредного воздействия на окружающую среду искусственный "звездный дождь" оказать не должен.

JAXA также распространило в четверг сообщение, что ракета-носитель "Эпсилон-4" планируется запустить 17 января с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на берегу Тихого океана.