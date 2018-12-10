Учёные займутся космической морковью

Российские учёные разработают новую оранжерею для выращивания моркови на Международной космической станции, производительность которой составит 70 грамм в сутки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы XVII Конференции по космической биологии и медицине, проходящей сегодня в столице, Институт медико-биологических проблем Российской академии наук начал разработку новой оранжереи для выращивания моркови на МКС. Специалисты ИМБП РАН уже приступили к работам, направленным на создание производственного модуля космической оранжереи для конвейерного выращивания этого вкусного и полезного корнеплода.

Морковь планируется выращивать с производительностью порядка 70 грамм в сутки, что как раз соответствует среднему весу одного экземпляра. Но для этого ещё нужно разработать интеллектуальный светодиодный светильник для автоматического определения оптимальных режимов освещения посевов различных растений в космической оранжерее. По техническому заданию РКК «Энергия» запланировано изготовление НИИ космического приборостроения совместно с ИМБП РАН опытного образца витаминной космической оранжереи «Витацикл-Т».

Космическая оранжерея предназначена для экспериментальной отработки режимов конвейерного выращивания салатных растений и позволит обеспечить потребности одного члена экипажа в витаминах А и С и частично — в витаминах группы В и грубых пищевых волокнах. В будущем эти конструкции и технологии могут обеспечить проектную базу для создания производственной оранжереи в составе комплекса системы жизнеобеспечения для орбитальной окололунной станции и даже пассажирского марсианского корабля.