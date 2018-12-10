Voyager 2 покинул Солнечную систему

Станция Voyager 2 покинула гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), выйдя в межзвездное пространство, сообщает НАСА

Американское космическое агентство отмечает, что миссия, согласно данным научного инструмента PLS (Plasma Science Experiment), пересекла 5 ноября гелиопаузу — внешний край гелиосферы.

В настоящее время, согласно НАСА, Voyager 2 находится на удалении 18 миллиардов километров от Земли. Электромагнитный сигнал от станции до планеты преодолевает это расстояние за 16,5 часа.

Voyager 2 стал второй станцией, покинувшей Солнечную систему. Первой это сделала в августе 2012 года миссия Voyager 1. О приближении Voyager 2 к границе Солнечной системы сообщалось в октябре.

Границы Солнечной системы определяются двумя способами. Согласно первому, пределы определяются гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет), второму — сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года.

Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде аппарат помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.

Voyager 2 стал первой станцией, пролетевшей сразу мимо четырех планет-гигантов Солнечной системы, что позволило открыть 3 новых спутника Юпитера, 4 — Сатурна, 11 — Урана, и 6 — Нептуна. До сих пор ни один космический аппарат не пролетал так близко к последним двум планетам.

Voyager 1 пошел по другой траектории — после пролета Сатурна космический аппарат направился не к Урану и Нептуну, а сразу к межзвездному пространству. В декабре 2011 года Voyager 1 покинул пределы гелиосферы, став первым рукотворным объектом, который оказался в районе гелиопаузы (отделяет гелиосферу от межзвездного пространства).

Считается, что три радиоизотопных термоэлектрических генератора позволят Voyager 1 и 2 поддерживать связь с Землей примерно до 2027 года. Как показывают оценки, Voyager 2 через 40 тысяч лет пролетит на расстоянии 1,7 светового года мимо тусклого красного карлика Ross 248, находящегося на удалении 10,3 светового года от Земли в созвездии Андромеды.