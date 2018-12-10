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Voyager 2 покинул Солнечную систему 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: NASA / JPL / Wikimedia
Станция Voyager 2 покинула гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), выйдя в межзвездное пространство, сообщает НАСА.
Американское космическое агентство отмечает, что миссия, согласно данным научного инструмента PLS (Plasma Science Experiment), пересекла 5 ноября гелиопаузу — внешний край гелиосферы.
В настоящее время, согласно НАСА, Voyager 2 находится на удалении 18 миллиардов километров от Земли. Электромагнитный сигнал от станции до планеты преодолевает это расстояние за 16,5 часа.
Voyager 2 стал второй станцией, покинувшей Солнечную систему. Первой это сделала в августе 2012 года миссия Voyager 1. О приближении Voyager 2 к границе Солнечной системы сообщалось в октябре.
Границы Солнечной системы определяются двумя способами. Согласно первому, пределы определяются гелиосферой (магнитным аналогом атмосферы планет), второму — сферой Хилла (областью с определяющим гравитационным влиянием центрального небесного тела). Для Солнца радиус сферы Хилла оценивается в один-два световых года.
Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 идентичны, стартовая масса одной станции (вместе с гидразином) — 815 килограммов. В развернутом виде аппарат помещается в куб со стороной четыре метра. Voyager 2 стартовал в августе 1977 года на 16 суток раньше Voyager 1. Аппараты, помимо научного оборудования, несут послания от человечества возможным инопланетным цивилизациям.
Voyager 2 стал первой станцией, пролетевшей сразу мимо четырех планет-гигантов Солнечной системы, что позволило открыть 3 новых спутника Юпитера, 4 — Сатурна, 11 — Урана, и 6 — Нептуна. До сих пор ни один космический аппарат не пролетал так близко к последним двум планетам.
Voyager 1 пошел по другой траектории — после пролета Сатурна космический аппарат направился не к Урану и Нептуну, а сразу к межзвездному пространству. В декабре 2011 года Voyager 1 покинул пределы гелиосферы, став первым рукотворным объектом, который оказался в районе гелиопаузы (отделяет гелиосферу от межзвездного пространства).
Считается, что три радиоизотопных термоэлектрических генератора позволят Voyager 1 и 2 поддерживать связь с Землей примерно до 2027 года. Как показывают оценки, Voyager 2 через 40 тысяч лет пролетит на расстоянии 1,7 светового года мимо тусклого красного карлика Ross 248, находящегося на удалении 10,3 светового года от Земли в созвездии Андромеды.
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