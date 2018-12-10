Японский зонд «Хаябуса-2» прислал видео астероида Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2", направленный к астероиду Рюгу между Землей и Марсом для его исследования, прислал два видео, на которых запечатлено космическое тело. Об этом сообщило Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Первое видео снято во время репетиции посадки. Тогда аппарат приблизился к Рюгу на расстояние около 20 м, а затем начал плавно от него удаляться. На видео отчетливо можно рассмотреть каменистую структуру астероида, также видна тень от "Хаябусы-2" с раскрытыми солнечными батареями, похожими на крылья.

Вторая съемка была сделана в тот момент, когда зонд сбросил в конце октября на астероид посадочный маячок — небольшой шарообразный объект 10 см диаметром, который полностью завернут в алюминиевую пленку. Она хорошо отражает свет и будет служить в качестве ориентира для "Хаябусы-2" во время запланированной на январь следующего года посадки на космическое тело.

На снятых кадрах маячок очень хорошо виден — он светится небольшой белой точкой. Несмотря на то, что этот ориентир был сброшен не совсем точно, он все равно будет задействован в операции по посадке зонда.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, около 900 м. "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Зонд в общей сложности должен совершить три посадки на астероид, после чего к 2020 году вернется на Землю.

Рюгу относится к астероидам класса C — самому распространенному из ныне изученных. В них присутствует большое количество углерода. Также, согласно статистике, на глыбах на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды.

"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого зонда, который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие на расстояние в 6 млрд км.