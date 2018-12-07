«Проект Малахит»: каким будет уникальный российский подводный супертанкер

По данным разработчика этого уникального транспортировщика нефтепродуктов санкт-петербургского бюро машиностроения «Малахит», этот отечественный супертанкер станет первым подобным подводным кораблем в истории судостроения и его ввод в эксплуатацию позволит использовать принципиально новые возможности в доставке добываемого в морских и океанских глубинах углеводородного топлива.

Каковы его предназначение и характеристики

Как сообщается специалистами «Малахита», супертанкер предназначен для круглогодичной транспортировки углеродного топлива с арктических морских глубин до спецтерминалов Америки, Азии или Европы через центр Северного Ледовитого океана по предварительно проложенным трассам. Подобная транспортировка атомными подводными танкерами более экономична и значительно снизит стоимость данных грузоперевозок.

Запланированная грузовместимость отечественного супертанкера 60 тысяч тонн, длина — 215 метров, ширина — 40 метров. Он будет развивать скорость в 16 узлов (около 30 км/ч), погружаться на 100 метров, состав экипажа танкера — 35 человек.

Погружать и разгружать можно будет на глубине

По словам одного из авторов проекта Валентина Виноградова, при его разработке использовались самые последние подводные технологии, которые применяются при создании боевых атомных субмарин, производством которых занимается бюро машиностроения «Малахит». Системы вооружения в супертанкере замещаются нефтеналивными отсеками вместимостью до 30 тысяч тонн.

Танкер оснащается дополнительными системами наблюдения и ориентирования, то необходимо для безопасного подледного кораблевождения в арктических условиях. Как уточняет Виноградов, погрузкой и разгрузкой танкера можно будет заниматься и на глубине. За рубежом еще полвека назад пытались спроектировать подобный супертанкер, но до сих пор еще ни одной стране мира это не удалось. Специалисты «Малахита» объясняют это обстоятельство тем, что у их иностранных коллег не хватает практического опыта.

Наиболее целесообразно подобное транспортное судно для России и Канады — у этих стран самые протяженные арктические побережья и богатейше углеводородами подводные месторождения.

Чем выгоден подобный танкер

Разработчики отечественного супертанкера подчеркивают, что это подводное судно существенно сократит затраты на транспортировку нефтепродуктов — не будет необходимости использовать ледоколы, которые в Арктике сопровождают надводные грузовые суда. Кроме того, для супертанкера не будут иметь значение погодные и климатические условия.

Объемы грузоперевозок с активизацией разработки подводных месторождений углеводородов в данных районах возрастают и ледоколов для сопровождения надводных транспортных судов уже не хватает. Кроме того, АО «Росшельф» вместе с другими предприятиями российского ВПК намерено запустить проект по добыче газа и нефти в Баренцевом и Карском морях, что опять-таки в перспективе потребует увеличения объемов транспортировки энергоресурсов.

Цена вопроса

Владимир Виноградов отметил, что один подобный супертанкер обойдется в более чем 200 миллионов рублей и построить его возможно за 5 лет. Гигантским транспортным судном могут заинтересоваться как нефтедобывающие компании, так и фирмы, занимающиеся доставкой энергоресурсов («Малахит» располагает проектами как нефтеналивного подводного танкера, так и доставщика газа, контейнеров).

И отечественные, и западные судостроители полагают, что в будущем только подобные супертанкеры будут экономически выгодны — транспортировка в условиях Севера сравнительно небольших объемов энергоресурсов нерентабельна. Однако для активного использования данных супертанкеров необходимо формирование постоянных трансконтинентальных грузопотоков между Россией и Северной Америкой, Японией, которые будет пролегать через Северный полюс либо по Севморпути, что позволит сократить расстояния между континентами.