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В Китае изобрели многоразовую бумагу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ученые Фуцзянского педагогического университета разработали бумагу, которую можно использовать много раз. Ее производство простое и дешевое, а писать на ней можно терморучкой и инфракрасным светом или печатать на термопринтере. Текст или рисунок на такой бумаге сохраняются до полугода, но его можно «стереть» в любое время, просто охладив бумагу, сообщили на сайте Американского химического общества.
Китайские ученые создали многоразовую бумагу, каждый лист которой можно использовать не менее 100 раз. По словам авторов, ее производство не требует особого оборудования и больших затрат.
Решение представляет собой обычную бумагу в листах, одна сторона которой покрыта синей термохромной краской, а другая — фототермическим черным тонером. Последний выделяет тепло под воздействием света, на него реагирует синяя краска и обесцвечивается.
Разработка сохраняет написанное или нарисованное до полугода и ее можно использовать дальше. При этом, информацию на бумаге можно «стереть» в любой момент по желанию — для этого достаточно охладить ее до -10 градусов по Цельсию (например, в обычном холодильнике).
Для написания текста на такой бумаге или создания рисунков, можно использовать термопринтер или терморучку. Кроме того, бумага реагирует на свет ближнего инфракрасного диапазона.
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