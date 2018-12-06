Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общедоступные каналы станут бесплатны для россиян 

Парламентская газета + ещё 1 29 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Операторов спутникового телерадиовещания могут обязать бесплатно предоставлять доступ к 20 общедоступным каналам при отсутствии цифрового вещания в труднодоступных районах страны. Там, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проживает 1,5% населения — это около 1 млн домохозяйств.
Соответствующие поправки в законодательство разработали и внесли в Госдуму вице-спикер палаты Пётр Толстой, глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, член этого комитета Евгений Ревенко. Планируется, что документ будет рассмотрен в первом чтении 6 декабря.
«Важно отметить, что приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан должно компенсироваться за счет средств региональных бюджетов», — объяснил Леонид Левин.
Накануне Комитет под его председательством инициативу поддержал.
«Устанавливается, что спутниковые операторы не вправе отказать гражданам, проживающим населённых пунктах, не охваченных цифровым телерадиовещанием, в заключении договора о предоставлении доступа к своей сети связи для получения возможности просмотра и (или) прослушивания обязательных общедоступных телерадиоканалов», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Напомним, что летом Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект поправок к закону «О связи», которые определяют статус национального спутникового оператора обязательных общедоступных телеканалов. По данным заместителя главы ведомства Алексея Волина, сейчас эфирную «цифру» могут принимать 98,6% россиян, вне зоны охвата остается около 1,4% населения страны.
Евгений Ревенко, в свою очередь, напомнил, что окончательно переход от аналогового телевидения к цифровому планируют завершить к 2019 году. А первым регионом, где отключили аналоговое вещание, стала Тверская область, в ноябре там был запущен второй мультиплекс цифрового телевещания.
Парламентская газета: последние новости
Учёные выявили связь между характером человека и температурой воздуха Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Сирии В РПЦ рассказали, за что патриарх Варфоломей мстит патриарху Кириллу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США решили спровоцировать Россию эсминцем157
Названо место начала третьей мировой войны577
Коалиция США нанесла мощный удар по Сирии31
Климкин опозорился в Брюсселе62
Европа готовится бросить вызов России58
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
11:41
В Киеве назвали условие прекращения военного положения
В мире Украина
06:02
Любовницы Караченцова явились на Первый канал
Шоу-бизнес
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение