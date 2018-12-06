Общедоступные каналы станут бесплатны для россиян

Операторов спутникового телерадиовещания могут обязать бесплатно предоставлять доступ к 20 общедоступным каналам при отсутствии цифрового вещания в труднодоступных районах страны. Там, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проживает 1,5% населения — это около 1 млн домохозяйств.

«Важно отметить, что приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан должно компенсироваться за счет средств региональных бюджетов», — объяснил Леонид Левин.

Накануне Комитет под его председательством инициативу поддержал.

«Устанавливается, что спутниковые операторы не вправе отказать гражданам, проживающим населённых пунктах, не охваченных цифровым телерадиовещанием, в заключении договора о предоставлении доступа к своей сети связи для получения возможности просмотра и (или) прослушивания обязательных общедоступных телерадиоканалов», — сказано в пояснительной записке к инициативе.

Напомним, что летом Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект поправок к закону «О связи», которые определяют статус национального спутникового оператора обязательных общедоступных телеканалов. По данным заместителя главы ведомства Алексея Волина, сейчас эфирную «цифру» могут принимать 98,6% россиян, вне зоны охвата остается около 1,4% населения страны.

Евгений Ревенко, в свою очередь, напомнил, что окончательно переход от аналогового телевидения к цифровому планируют завершить к 2019 году. А первым регионом, где отключили аналоговое вещание, стала Тверская область, в ноябре там был запущен второй мультиплекс цифрового телевещания.