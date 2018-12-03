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Kepler в деталях заснял гибель звезды 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: NASA/JPL-Caltech
Международная исследовательская команда использовала данные космического телескопа Kepler, чтобы в беспрецедентных подробностях запечатлеть первые моменты взрыва сверхновой SN 2018oh.
Как сообщается на сайте Австралийского национального университета (ANU), астрономы стали свидетелями давней гибели звезды в далекой галактике. Речь идет о сверхновой SN 2018oh, расположенной в 170 миллионах световых лет от нас.
"Kepler в свои последние дни перед истечением срока службы наблюдал мельчайшие изменения яркости при взрыве звезды, — говорит доктор Брэд Такер из Школы исследования в области астрономии и астрофизики ANU. — В то же время наземные телескопы зафиксировали изменения цвета и состава умирающей звезды".
Объединив данные космического и наземных телескопов, ученые получили не имеющее аналогов изображение первых моментов взрыва сверхновой. По сути, они стали свидетелями начала процесса гибели звезды.
SN 2018oh — это сверхновая типа Ia. Она представляет собой систему, состоящую из белого карлика и звезды-компаньона. Сверхновая расположена в спиральной галактике UGC 4780. Ученые отмечают, что процесс гибели прошел в три раза быстрее, чем обычно для сверхновых данного типа.
"В случае с SN 2018oh возможно, что ударная волна от взорвавшегося белого карлика попала в звезду-компаньон, создав чрезвычайно горячее и яркое гало, — говорит доктор Такер. — Это объясняет дополнительную яркость и тепло, которые мы наблюдали".
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Технологии , Наука и техника
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