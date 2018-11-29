Россия выкатила замену Ан-24 и Ан-26

На Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01. Соответствующее видео доступно на YouTube

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — последний этап перед прохождением госиспытаний.

Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35–37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.