WSJ: США убеждают союзников отказаться от оборудования из Китая

В торговой войне США Китая появилась еще одна жертва — компания Huawei. Вашингтон призывает своих союзников не использовать оборудование, произведенное этой китайской компанией. Американские власти утверждают, что продукция Huawei несет в себе существенную угрозу кибербезопасности, а потому необходимо отказаться от нее как можно скорее.

Америка опасается слежки

Правительство США обратилось к странам-союзникам с просьбой избегать телекоммуникационное оборудование от компании Huawei Technologies, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что Штаты опасаются хакерских атак, так как широкое распространение продукции Huawei несет в себе риски для кибербезопасности.

Италии и Германии. По данным издания, американские чиновники убеждают в правильности такого решения политиков и руководителей крупных компаний из Японии

Особое внимание уделяется тем странам, в которых расположены военные базы США.

Дело в том, что у министерства обороны есть собственные спутники и телекоммуникационные сети для конфиденциальной информации, но большая часть коммуникаций в армии проходит с использованием коммерческих сетей.

Помимо прочего, Штаты обещают оказать помощь в приобретении альтернативных устройств связи.

Компания Huawei давно находится под прицелом западной разведки за предположительные тесные связи с правительством КНР, а также из-за подозрений в шпионаже. В США оборудование Huawei уже запрещено к использованию в правительстве страны, в то время как в Австралии этой компании запрещено поставлять комплексы для развертывания 5G-сетей.

Бойкот Huawei является одним из этапов американской торговой войны с Китаем. В августе, накануне промежуточных выборов в конгресс, Демократическая партия США призвала своих кандидатов отказаться от использования смартфонов Huawei и ZTE из соображений безопасности. В этом году стоимость ZTE на рынке упала почти в два раза из-за запретов на покупку и продажу со стороны США.

АНБ и В начале 2018 года высшие чиновники ЦРУ ФБР выступили перед сенатом, заявив о том, что китайские производители гаджетов несут в себе угрозу для американских покупателей.

«Они имеют возможность модифицировать устройство и похищать информацию. А также они имеют возможность тайно шпионить за нами», — сообщил глава ФБР Кристофер Рэй.

Кроме того, весь мир готовится к внедрению телеком-сетей пятого поколения, а значит в скором времени потребуется закупать соответствующее оборудование. 5G должно обеспечить высокоскоростную связь для пользователей, а также для интернета вещей. США опасается, что КНР попытается установить шпионские жучки для слежки, а потому стремится отказаться от китайских технических комплексов.

Компания Huawei пока не выпустила официальный комментарий касательно действий американских властей.

Кругом шпионы

В октябре 2018 года в Bloomberg появилась скандальная публикация о чипах-шпионах — якобы Китай внедряет секретные чипы в технику ведущих американских компаний, в том числе Apple Amazon , чтобы следить за американцами. Учитывая тот факт, что практически все детали, которыми укомплектованы современные смарфоны, планшеты и компьютеры, производятся на территории КНР, этом материал вызвал крайнюю заинтересованность американских властей.

Bloomberg ссылалось на исследование ИБ-эксперта Йосси Эпплбоума, который обнаружил шпионский девайс в оборудовании Super Micro Computer Inc., который впоследствии был обезврежен и устранен.

По словам Эпплбоума, основную сложность в этой ситуации представляет запутанная схема цепи поставок оборудования из КНР, имеющая большое количество этапов, так как шпионский чип может быть внедрен на любом из них.

Как рассказал экс-чиновник из Разведывательного сообщества США Шон Канук, угроза от подобных имплантов слишком реальна, чтобы ее игнорировать.

«Поставщики, которые оставляют эту угрозу без внимания, могут столкнуться с очень серьезной проблемой. Сильные кибердержавы — как Китай — могут внедриться в цепочку поставок, чтобы устроить диверсии продвинутого уровня», — заявил Канук.

На фоне публикации Bloomberg акции крупнейших IT-компаний Китая рухнули в среднем на 15%.