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«Союз-5» хотят назвать в честь притока Оби 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Разрабатываемый Россией «Союз-5» хотят переименовать в честь реки Иртыш. Пакет документов уже подготовили для подписи руководством Роскосмоса
Идею называть разгонные блоки в честь европейских рек, а ракеты-носители именами водных артерий Сибири и Дальнего Востока предложил в 2016 году Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости. В настоящее время «речные» имена носит проект «Ангара», для него создаётся разгонный блок «Двина», а один из механизмов «Союза-2» назван в честь Волги.
Иртыш — самая крупная река-приток в мире. Протекает по территории Китая, Казахстана и России, впадает в Обь.
Ранее News.ru сообщал о возможном продлении срока эксплуатации МКС. Россия и США — основные партнёры по развитию комплекса — уверены в безопасности полётов на орбите минимум до 2028 года.
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Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости , Технологии , Наука и техника , Обь
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