«Союз-5» хотят назвать в честь притока Оби

Разрабатываемый Россией «Союз-5» хотят переименовать в честь реки Иртыш. Пакет документов уже подготовили для подписи руководством Роскосмоса

Идею называть разгонные блоки в честь европейских рек, а ракеты-носители именами водных артерий Сибири и Дальнего Востока предложил в 2016 году Дмитрий Рогозин , пишет РИА Новости . В настоящее время «речные» имена носит проект «Ангара», для него создаётся разгонный блок «Двина», а один из механизмов «Союза-2» назван в честь Волги.

Иртыш — самая крупная река-приток в мире. Протекает по территории Китая, Казахстана и России, впадает в Обь.

Ранее News.ru сообщал о возможном продлении срока эксплуатации МКС. Россия и США — основные партнёры по развитию комплекса — уверены в безопасности полётов на орбите минимум до 2028 года.