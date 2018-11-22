Самолет на «воздушных» ионных двигателях создали в США

Группа ученых Массачусетского технологического института создала первый в мире самолет без механических двигателей и, соответственно, без выбросов. Он работает на ионных двигателях. На первых испытаниях летательный аппарат пробыл в воздухе 12 секунд. Об этом сообщил журнал Nature.

Двигатель без движущих частей заставляет самолет подниматься в воздух. Конструкцию со временем планируется усовершенствовать и многократно испытать. Если все пройдет успешно, то в будущем можно будет создавать бесшумные летательные аппараты, не вредящие атмосфере выхлопными газами.

«Известия» пояснили, что ионные двигатели чрезвычайно экономичны. Они потребляют минимальное количество топлива. Пока еще коэффициент полезного действия и вырабатываемая или сила тяги невелики. Из-за этого медленно происходит как разгон, так и торможение.

Американские ученые не рассматривают свое изобретение как кандидата на замену привычных для гражданской и военной авиации турбодвигателей. Однако им удалось сделать несколько важных открытий. Например, особая форма крыла и сетка из электродов, которая покрывает его поверхность, может вызывать «цепную реакцию», что привезет к возникновению «ионного ветра». Этот ветер имеет солидную тяговую силу.

Благодаря этому открытию первый самолет на немеханическом двигателе поднялся в воздух и пролетел 55 метров по лаборатории.