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Раскрыты траты России на МКС
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Раскрыты траты России на МКС 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Globallookpress.com
Россия за все время существования Международной космической станции (МКС) потратила на проект менее 10 миллиардов долларов, в то время как США израсходовали более 100 миллиардов, сообщил РИА Новости руководитель Научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев.
«В итоге получилось, что на сегодняшний день США потратили на МКС свыше 100 миллиардов долларов с учетом дорогостоящих полетов шаттлов. Мы — меньше 10 миллиардов долларов», — сказал Коптев.
Руководитель НТС отметил, что кроме денег Россия внесла в проект безопасную транспортную систему и развитые средства поиска и спасения космонавтов. Коптев добавил, что при создании МКС наша страна учитывала советский опыт, а также пыталась экономить «на всем».
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «соотношение бюджета НАСА на 2018-2019 годы по отношению к Федеральной космической программе России составляет 14,8 раз».
Функционально-грузовой блок «Заря», ставший первым элементом МКС, запущен 20 ноября 1998 года. Станция создана США и Россией при участии Японии, ЕС и Канады.
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