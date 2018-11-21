Раскрыты траты России на МКС

«В итоге получилось, что на сегодняшний день США потратили на МКС свыше 100 миллиардов долларов с учетом дорогостоящих полетов шаттлов. Мы — меньше 10 миллиардов долларов», — сказал Коптев.

Руководитель НТС отметил, что кроме денег Россия внесла в проект безопасную транспортную систему и развитые средства поиска и спасения космонавтов. Коптев добавил, что при создании МКС наша страна учитывала советский опыт, а также пыталась экономить «на всем».

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, «соотношение бюджета НАСА на 2018-2019 годы по отношению к Федеральной космической программе России составляет 14,8 раз».