SpaceX разрешили запустить 11943 спутников

Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX запустить 7518 спутников Starlink, сообщает Bloomberg

В феврале американская компания запустила первую пару экспериментальных спутников Tintin-A и Tintin-B одноименной системы. В марте регулятор одобрил американской компании выведение 4425 аппаратов Starlink.

Правила Федеральной комиссии по связи обязывают компании развертывать не менее половины спутников в срок до шести лет с момента одобрения заявки. На выведение оставшихся космических аппаратов отводится еще три года. Нарушение сроков грозит заявителю отзывом разрешения и штрафом.

Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110—1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335—346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя. В проект Alphabet и Fidelity Investments вложили 1 миллиард долларов.