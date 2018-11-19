Ещё
SpaceX разрешили запустить 11943 спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SpaceX разрешили запустить 11943 спутников 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: SpaceX / Globallookpress.com
Федеральная комиссия по связи США разрешила SpaceX запустить 7518 спутников Starlink, сообщает Bloomberg.
В феврале американская компания запустила первую пару экспериментальных спутников Tintin-A и Tintin-B одноименной системы. В марте регулятор одобрил американской компании выведение 4425 аппаратов Starlink.
Правила Федеральной комиссии по связи обязывают компании развертывать не менее половины спутников в срок до шести лет с момента одобрения заявки. На выведение оставшихся космических аппаратов отводится еще три года. Нарушение сроков грозит заявителю отзывом разрешения и штрафом.
Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110—1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335—346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя. В проект Alphabet и Fidelity Investments вложили 1 миллиард долларов.
Потенциальным конкурентом Starlink считаются европейский проект OneWeb, а также российская «Сфера».
Последние новости
Кремль исключил автоматическую передачу Курил и вспомнил горький опыт Россия перекрыла дорогу американскому мясу Установлена личность устроившей взрыв в Грозном смертницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся242
Наследство Евгения Осина
Найдены предсмертные записки погибшего депутата28
Что значит для России провал саммита АТЭС138
Стала известна судьба квартиры Осина6
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
01:00
Пять линий МЦД планируется запустить в столице
Новости Москвы
01:18
Анонсирована большая пресс-конференция Путина
Политика
03:13
В Кремле ответили на заявление премьера Польши о газе
Политика
01:03
Найдены предсмертные записки погибшего депутата
Политика
02:08
Умер Борис Полоскин
Общество
00:25
Вдова Караченцова спасает другого мужчину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение