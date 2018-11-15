Россия утратила ключевую технологию «Бурана» 

СССР активно использовал углеродные технологии при создании элементов тепловой защиты космического челнока «Буран», по оборонной тематике практически не отставая от США, однако современная Россия потеряла подобные позиции, рассказал «Военно-промышленому курьеру» бывший глава объединения «Союзуглерод» Владимир Соседов.
По мнению эксперта, в настоящее время в производстве авиационной и ракетной техники на первое место выходят углерод-углеродные конструкционные материалы (УУКМ), потому технологический уровень страны демонстрирует количество производимого углеродного волокна и объемов его использования в промышленности.
«Завод в Елабуге имеет проектную мощность тысяча тонн, а производит пока лишь триста тонн, удовлетворяя наши потребности. В России попросту нет массового производства углеродных изделий», — говорит специалист.
Соседов отмечает, что в последних самолетах Boeing весовая доля углекомпозитов составляет порядка 50 процентов, тогда как «у нас лучший показатель у МС-21 — 35 процентов».
«В мире углеродного волокна вырабатывается 60 тысяч тонн, наша доля — 1/56 от китайского производства и 1/28 от американского. Понемногу производство появляется, но далеко не в тех масштабах, которые требуются», — заключает эксперт.
В октябре портал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США, заявил, что Россия не может организовать производство компонентов из углеродного волокна для гиперзвукового маневрирующего блока «Аванград». В июле источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что блок получит жаропрочный титановый корпус.
В январе заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин сообщил, что «черное крыло» российского МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих, хотя в России «данный метод тоже существовал, но не в авиации — лет 20 назад таким образом экспериментировали с изготовлением элементов корпусов троллейбусов».
В настоящее время максимальную долю композитных компонентов (50 процентов) имеет широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner.
В рамках советского проекта «Энергия-Буран» были созданы сверхтяжелая ракет «Энергия» и многоразовый корабль «Буран». Ракета была запущена два раза (15 мая 1987 года и 15 ноября 1988 года), корабль — один (15 ноября 1988 года). Все старты, а также полет и приземление «Бурана» в автоматическом режиме стали успешными. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов (по современному курсу).
Для «Бурана» объединение «Союзуглерод» разработало термозащитную плитку со специальным покрытием, позволяющую выдерживать нагрев до 1260 градусов Цельсия. За время полета из 37 500 плиток корабля было потеряно только шесть плиток и около ста — повреждено.