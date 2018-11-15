Россияне впервые будут работать на МКС без страховки

Для осмотра отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» российского космонавта Олега Кононенко закрепят на грузовом манипуляторе «Стрела».

Россияне впервые выйдут на внешнюю поверхность Международной космической станции без страховочных креплений. Об этом рассказал командир корабля «Союз МС-10» Олег Кононенко. Он сообщил, что 11 декабря выйдет в открытый космос вместе с Сергеем Прокопьевыми. Они вскроют внешнюю обшивку для осмотра отверстия в корабле.

«Предстоит работать на внешней поверхности корабля "Союз МС-09", на бытовом отсеке, там нет никаких поручней», — сказал Кононенко.

Он пояснил, что работу будут выполнять путём крепления на стреле российского производства.

Космонавт рассказал, что подготовка очередной экспедиции на Международную космическую станцию стала более насыщенной после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября.