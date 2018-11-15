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Ученые: неандертальцы не были агрессивными
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Ученые: неандертальцы не были агрессивными 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Неандертальцы не были агрессивными дикарями, нападавшими друг на друга, выяснили исследователи из Университета штата Иллинойс — количество насильственных травм головы у них не превышало такового среди людей. По мнению ученых, это говорит о том, что уровень агрессии у неандертальцев был примерно таким же, как у хомо сапиенс. Исследование было опубликовано в журнале Nature.
Исследователи собрали базу работ, в которых рассматривались останки 204 неандертальцев и ранних хомо сапиенс, найденные на территории Европы и Азии. Возраст образцов составлял 20-80 тыс. лет. В обеих группах от травм головы чаще страдали мужчины — исследователи связывают это с обусловленными культурой различиями в поведении мужчин и женщин. Количество травм в обеих группах было статистически схожим, при этом неандертальцы, получившие травму головы в возрасте до 30 лет, чаще умирали молодыми — возможно, у людей лучше получалось заботиться о раненых. Причиной травмы могло послужить не только насилие, но и несчастные случаи на охоте или неудачное падение.
Исследователи подчеркивают, что сравнивали неандертальцев именно с древними людьми потому, что те имели схожий образ жизни. Сравнивать их с ныне живущими, по словам ученых, «было бы все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами». Современные люди сталкиваются с совершенно другими опасностями, которые могут привести к травмам — например, автомобильными авариями.
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