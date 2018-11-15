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В России создан не нуждающийся в регистрации планер
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В России изобрели сверхлегкий планер, которым можно управлять без лицензии 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: Сергей Рябчинский
Сверхлегкий планер, которым можно управлять без необходимости получения летного свидетельства, изобрели и испытали в России.
Планер создан пензенским "Авиастроителем" на основе углепластика. Воздушное судно оснащено двумя турбореактивными двигателями (тяга каждого — 30 килограммов), его масса — менее 115 килограммов. Согласно приказу Минтранса РФ, сверхлегкие воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее государственной регистрации не подлежат. Также не требуется получение пилотского свидетельства для управления таким судном, а следовательно, прохождения медицинской комиссии.
"Уникальность данного летательного аппарата заключается в том, что его вес по российской и международной классификации не требует пилотской лицензии, прохождения медкомиссии и прочих формальностей. Два двигателя позволяют набрать высоту до тысячи метров с вертикальной скоростью 8 метров в секунду", — рассказал РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.
Начальный этап испытаний прошел на аэродроме "Щекино". Пилот-испытатель не только выполнил несколько проходов над аэродромом, но и одну из сложных фигур высшего пилотажа — "петлю Нестерова".
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