Как Россия могла «вмешаться» в работу GPS

Как Россия способна влиять на работу американской спутниковой навигации

Кажется, к многочисленному списку «вмешательств России » на Западе прибавилось еще одно. Всерьез рассматривается версия о том, что именно российские военные стоят за некорректной работой спутниковой навигации GPS во время прошедших недавно в Норвегии учений НАТО . Предположим, так оно и есть. Как именно Россия могла бы это осуществить?

Глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что во время недавних учений НАТО «Единый Трезубец», которые проходили с 25 октября по 7 ноября, спутниковая навигационная система GPS подверглась неизвестному воздействию и в итоге работала некорректно. Настолько некорректно, что именно эта причина и рассматривается в качестве одной из версий инцидента с норвежским фрегатом, столкнувшимся с танкером. Точные причины некорректной работы системы GPS ещё неясны, но господин Сипиля уже успел сказать, что возможным виновником данного инцидента является Россия.

Если опустить сам политический контекст данного высказывания — а именно крайне популярный на Западе сегодня лозунг «и в этом тоже виновата Россия» — то хотя бы ради любопытства можно попробовать представить: может быть, мы действительно вмешивались таким образом еще и в учения НАТО? Как российские Вооруженные силы могли бы повлиять на GPS чисто технически?

Для начала нужно напомнить, как работает американская система навигации. В настоящий момент это 32 спутника, которые находятся на земной орбите. Траекторий движения у них 6. На каждой траектории по 4 спутника (6*4=24). Ещё 8 спутников находятся в резерве на случай выхода из строя основных аппаратов. Спутники вращаются синхронно с Землёй и делают два оборота в сутки. Расположение траекторий и количество спутников позволяет пользователю держать связь всегда минимум с шестью аппаратами и максимум с десятью. За счёт этого уменьшается погрешность определения координат пользователя.

Кроме того, для понимания принципов спутниковой навигации стоит напомнить немного и о радиоволнах, ведь именно с их помощью спутниковый сигнал передается на Землю. Радиоволна — вид электромагнитного излучения, который имеет две основные характеристики: длина волны и частота. Эти два параметра имеют обратную зависимость. То есть чем больше длина волны, тем меньше её частота. Для примера возьмите пружину и растяните её. Длина волны увеличится, но вот частота станет меньше.

Длинные волны за счёт своей меньшей частоты покрывают огромные пространства, а короткие же наоборот. При этом, чем длиннее волна, тем глубже она может проникать в различные среды. Именно поэтому сверхдлинные волны применяются в основном для связи с подводными лодками, очень далекими от своих баз и погруженными в воду. А вот для волны с длиной менее 1 см (ультракороткая) ощутимой преградой может стать даже туман или дождь.

Теоретически вроде бы очевидно, что для любой связи лучше всего использовать длинные радиоволны. Однако для таких волн нужны огромные антенны-передатчики. Например, в России есть система «Альфа» для связи со своими подводными лодками. Антенна-передатчик в такой системе в высоту достигает многих десятков метров.

Носить такую штуку у себя в кармане не получится. И тут на помощь приходят короткие волны. Все современные рации, телефоны, навигаторы и т.д. работают именно в диапазоне ультракоротких радиоволн (УКВ). Да, такие системы бьют всего на 200–300 км, однако при наличии огромного количества ретрансляторов это не является проблемой. А вот их компактность ощущается. Система GPS также работает в УКВ-диапазоне и имеет дециметровые волны. Именно поэтому на открытом поле ваш навигатор работает нормально, а при въезде в тоннель может начать теряться.

Как только появились радиостанции, люди сразу же задались вопросом, как с этим бороться. Впервые радиоэлектронная борьба была применена в 1904 году Русским Императорским Флотом во время Русско-японской войны. С тех пор системы РЭБ развились до крайне сложных устройств. И Россия, как родоначальница РЭБ, до сих пор занимает лидирующие позиции в этой области.

Радиоэлектронная борьба подавляет связь посредством постановки помех. Радиопомехи — это та же радиоволна, которая не несёт никакой полезной информации. При постановке помех эфир просто забивается шипением, что мешает корректной работе оператора (это в случае с обычным радиоприёмником).

Все системы РЭБ можно поделить на тактические и стратегические. Тактические системы предназначены для противодействия переносным радиостанциям, а также тем, которые установлены на самолётах, наземной технике и т.д. Тактические РЭБ небольшого размера и имеют низкую мощность, а следовательно, и дальность действия.

Стратегические системы РЭБ более громоздкие и иногда достигают десятков тонн веса. Они имеют сильные источники питания и могут подавлять связь на расстоянии нескольких тысяч километров. Такие системы нужны для нарушения работы штабов, нарушения связи с бомбардировщиками и т.д.

Что же именно могло — теоретически — повлиять на работу GPS во время учений НАТО? Учения проходили в Норвегии, а сами спутники находятся на околоземной орбите. Тактические средства РЭБ на такие расстояния неэффективны. Поэтому такие системы, как «Лиман», «Красуха», «Леер-3», авиационные «Хибины» и др., не подходят. А какие стратегические системы РЭБ имеет в данный момент Россия?

Прежде всего стоит заметить, что системы РЭБ, их характеристики и даже иногда само их существование крайне секретны. Вместе с системами противоракетной обороны и стратегическими ядерными силами это самая засекреченная техника в мире. Информации про стратегические РЭБ очень мало. В основном вся аналитика по ним ограничивается просмотром фотографий и приблизительным расчетом, на какую дистанцию она может работать в соответствии с размером антенны.

В данный момент самыми современными стратегическими системами РЭБ России являются «Мурманск-БН» и «Самарканд». В Сети есть фотографии «Мурманска»: на тяжёлом шасси установлены огромные антенны. В данный момент данная РЭБ имеется в Калининграде — ближайшей территории РФ к Норвегии.

Работает «Мурманск-БН» в коротковолновом диапазоне. Эксперты оценивают его дальность в 5000 км. Возможно, они немного приукрашивают характеристики. Но даже половины этого радиуса хватит, чтобы покрывать всю Норвегию из Калининграда и в том числе место проведения учений НАТО. Поэтому, если Россия и виновата в нарушении работы системы GPS, то использовала она, скорее всего, «Мурманск-БН».

Существует и ещё более новая система РЭБ «Самарканд». Про неё в открытом доступе вообще нет почти никакой информации.

Однако очень интересен один факт. Пару недель назад в момент начала учений НАТО в Норвегии на сайте Госзакупок появился документ о начале тендера на монтаж станций «Самарканд» и инфраструктуры для них. Это крайне забавное совпадение, учитывая то, что «Самарканд» — одна из двух систем, способных работать на такие дистанции.

Нужно упомянуть и систему РЭБ «Порубщик», которая установлена на самолеты-разведчики Ил-22. Вообще с самолёта всегда эффективнее вести радиоэлектронную борьбу. Высота полёта позволяет увеличить дальность эффективной работы РЭБ. Однако таких самолётов мало, и я уверен, что авиационный контроль НАТО очень внимательно следит за передвижением этих машин. Полет такого аппарата, который бы совпал с нарушением работы системы GPS, сразу показал бы, кто за этим стоит.

Иначе говоря, возможности для воздействия на спутниковые навигационные системы у России есть. И даже крайне эффективные. Однако все это далеко не значит, что именно российские военные стоят за странностями в работе GPS во время учений НАТО.

Скорее всего, все гораздо проще и прозаичней. Достаточно немного вырасти солнечной активности — и это сразу же скажется на эффективности спутниковой навигации. Солнечная радиация гораздо более мощный источник помех, чем любое «русское вмешательство».

Скорее всего, так было и в этот раз.